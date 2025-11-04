ZIB Zack Mini vom 04.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Zack Mini
Folge 467: ZIB Zack Mini vom 04.11.2025
5 Min.Folge vom 04.11.2025
Steiermark: Start für das Kältetelefon in Graz | Eurofighter trainieren bis 14. November über Österreich | Frage von Yara und Elsa: Wie werden Klaviere gebaut? | Island: Die 10-jährige Hekla hat ihr erstes Buch geschrieben | Niederösterreich: Weißes Känguru verschwunden
