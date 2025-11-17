ZIB Zack Mini vom 17.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 476: ZIB Zack Mini vom 17.11.2025
6 Min.Folge vom 17.11.2025
Kreideproteste in der Slowakei: Jugendliche fordern politische Veränderungen | Tag der Offenen Tür: So findest du die richtige Schule nach der Volksschule | Frage von Jonathan: Warum gibt es Rechts- und Linkshänder? | Sturm an Irlands Küste sorgt für ungewöhnlichen Meeresschaum | Frecher Seelöwe legt sich mit der Polizei an
