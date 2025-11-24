ZIB Zack Mini vom 24.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 481: ZIB Zack Mini vom 24.11.2025
6 Min.Folge vom 24.11.2025
Ergebnisse der Weltklimakonferenz | So helfen wir Vögeln durch den Winter | Die Sendung "Zeit im Bild" wird 70 Jahre | Frage von Johanna und Katharina: Wie werden Zeichentrickfilme gemacht? | Kolumbien: 300 Jahre altes Schiffswrack aufgetaucht
