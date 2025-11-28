ZIB Zack Mini vom 28.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Zack Mini
Folge 485: ZIB Zack Mini vom 28.11.2025
6 Min.Folge vom 28.11.2025
Social‑Media‑Verbot für Unter‑13‑Jährige? | Mitmach-Frage: Wie werden die Kartoffeln, die nicht zum Essen verkauft werden, weiterbenutzt? | Zu viele Erdäpfel: So geht’s Österreichs Bäuerinnen und Bauern | Frage von Paul: Wie können Tierflüsterer mit Tieren reden? | Die sprechenden Tiere sind zurück – Zoomania 2 im Kino
