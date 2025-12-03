ZIB Zack Mini vom 03.12.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Zack Mini
Folge 488: ZIB Zack Mini vom 03.12.2025
6 Min.Folge vom 03.12.2025
Ukraine-Krieg: Keine Einigung auf einen Friedensplan | Icarus-Projekt: Tiere als Daten‑Detektive | Frage von Amelie: Wie können die Mensch das Wetter vorhersagen? | Internationale Tag der Menschen mit Behinderung | Vorarlberg: Ausgebüxtes Rind in Dornbirn unterwegs
ZIB Zack Mini
