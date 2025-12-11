ZIB Zack Mini vom 11.12.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Zack Mini
Folge 493: ZIB Zack Mini vom 11.12.2025
Wie fühlt es sich an, arm zu sein? Vor allem für Kinder? Wie ist es, wenn man nicht mitmachen kann bei Geburtstagsfeiern, Skikursen oder anderen Unternehmungen, die für viele Kinder selbstverständlich sind? Um das rauszufinden, wagen Esther und die Kinder der 3b der VS Hermannstraße in Klosterneuburg ein Experiment: Bei einer Party bekommen nicht alle Kinder gleiches Essen - manche gehen leer aus. Wie werden sie reagieren? Außerdem trifft Esther Cornelia. Ihre Familie ist durch eine schwere Krankheit in die Armut geraten. Heute ist sie 21 und es geht ihr und ihrer Familie wieder gut. Sie erzählt, wie sie ihre Kindheit in Erinnerung hat. Wie aber können Menschen, die von Armut betroffen sind, unterstützt werden? Dafür besucht Esther LE+O eine Lebensmittelausgabe. Hier können Menschen günstig einkaufen und sich bei Kaffee und Kuchen austauschen. Bildquelle: ORF
