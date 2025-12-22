ZIB Zack Mini vom 22.12.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Zack Mini
Folge 500: ZIB Zack Mini vom 22.12.2025
8 Min.Folge vom 22.12.2025
Ho, ho, hoffentlich werden die Kekse was...! Lena, Esther und Paul haben für die Weihnachtsausgabe der "ZIB Zack Mini" das Studio gegen die Backstube eingetauscht. Während sie fleißig kneten, ausstechen und dekorieren gehen sie den Fragen nach: Was bedeutet "Keksflation"? Wird es heuer am Heiligen Abend schneien? Und warum wird uns von zu vielen Süßigkeiten eigentlich schlecht? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Zack Mini
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0