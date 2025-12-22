Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB Zack Mini

ZIB Zack Mini vom 22.12.2025

ORF1Staffel 1Folge 500vom 22.12.2025
ZIB Zack Mini vom 22.12.2025

ZIB Zack Mini vom 22.12.2025Jetzt kostenlos streamen

ZIB Zack Mini

Folge 500: ZIB Zack Mini vom 22.12.2025

8 Min.Folge vom 22.12.2025

Ho, ho, hoffentlich werden die Kekse was...! Lena, Esther und Paul haben für die Weihnachtsausgabe der "ZIB Zack Mini" das Studio gegen die Backstube eingetauscht. Während sie fleißig kneten, ausstechen und dekorieren gehen sie den Fragen nach: Was bedeutet "Keksflation"? Wird es heuer am Heiligen Abend schneien? Und warum wird uns von zu vielen Süßigkeiten eigentlich schlecht? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

ZIB Zack Mini
ORF1
ZIB Zack Mini

ZIB Zack Mini

Alle 2 Staffeln und Folgen