ZIB Zack Mini vom 12.01.2026

ORF1Staffel 1Folge 509vom 12.01.2026
6 Min.Folge vom 12.01.2026

Bauern protestieren gegen Mercosur-Abkommen | Oberösterreich: Kälterekord mit -29 Grad | Kohlmeise ist der in Österreich meistgezählte Vogel | Frage von Nina: Können Katzen vor einem Herzinfarkt schützen? | Kinopremiere: Checker Tobi 3 und die heimliche Herrscherin der Erde

