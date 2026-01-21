Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB Zack Mini vom 21.01.2026

ORF1
Folge 516: ZIB Zack Mini vom 21.01.2026

6 Min.Folge vom 21.01.2026

Schweiz: Weltwirtschaftsforum in Davos | Trump will Grönland - Bevölkerung wehrt sich | Frage von Alissa und Leona: Warum ist Englisch unsere internationale Sprache und nicht Deutsch? | Tirol: Kleinste Schule Österreichs kämpft ums Weiterbestehen | Russlands Halbinsel Kamtschatka versinkt im Rekord-Schnee

ORF1
