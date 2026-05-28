ZIB KiDS vom 28.05.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB Zack Mini
Folge 605: ZIB KiDS vom 28.05.2026
7 Min.Folge vom 28.05.2026
Die Brennerautobahn zwischen Österreich und Italien ist am letzten Maiwochenende wegen protestierenden Menschen gesperrt | In Las Vegas hat ein besonderer Sportwettbewerb stattgefunden, bei dem Sportlerinnen und Sportler schummeln dürfen | Frage von Malia, Emma und Lilli: "Warum manchmal müde trotz Schlaf?" | Am Samstag findet das Champions-League-Finale statt und die Gewinnermannschaft bekommt einen Pokal | Auf der Pasta-Insel Jelgava in Lettland entstehen gerade riesige Dinosaurier aus Sand bei einem Sandskulpturen-Festival
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Copyrights:© Season 1: ORF 1