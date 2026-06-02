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ZIB Zack Mini

ZIB KiDS vom 02.06.2026

ORF1Staffel 1Folge 608vom 02.06.2026
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Folge 608: ZIB KiDS vom 02.06.2026

7 Min.Folge vom 02.06.2026

Manche Menschen machen sich viele Gedanken ums Essen und dadurch kann es sein, dass sie die Krankheit "Essstörung" bekommen | Die Gesundheitsbehörde in Schweden möchte, dass es in Familien zu Hause bildschirmfreie Zonen gibt | Frage von Lenny: "Wieso müssen Babys weniger blinzeln?" | Ein Projekt des Naturschutzvereins in Vorarlberg stattet Störche mit Peilsendern aus, um ihr Verhalten und ihre Flugrouten zu beobachten | Die Schülerinnen und Schüler einer Schule in den USA haben ihrem Direktor einen Abschlussstreich gespielt und mitten in der Nacht bei ihm geklingelt

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