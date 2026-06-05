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ZIB Zack Mini

ZIB KiDS vom 05.06.2026

ORF1Staffel 1Folge 610vom 05.06.2026
ZIB KiDS vom 05.06.2026

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Folge 610: ZIB KiDS vom 05.06.2026

10 Min.Folge vom 05.06.2026

Wofür brauchen wir Menschen die Donau und welche Auswirkungen hat das auf die Tiere, die hier leben? In der heutigen ZiB Kids geht es um die Donau, den größten Fluss Österreichs. Wieso fahren hier so viele Schiffe, wie wird mit dem Wasser der Donau Strom erzeugt und warum ist das für manche Tiere ein Problem? Wie zum Beispiel für den Stör. Eine uralte Fischart, die es schon seit der Zeit der Dinosaurier gibt und die heute vom Aussterben bedroht ist. Eine ZiB Kids Spezial rund um Kreuzfahrtschiffe, Kraftwerke und den Kampf um das Überleben des Störs. Bildquelle: ORF

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