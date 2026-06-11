ZIB KiDS vom 11.06.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB Zack Mini
Folge 614: ZIB KiDS vom 11.06.2026
6 Min.Folge vom 11.06.2026
Die Wiener Elternvertretung möchte, dass die Ferien gekürzt werden | Die Fußball‑WM bringt viel Kritik, weil die Tickets so teuer sind und das Reisen zwischen den Stadien nicht gut für die Umwelt ist | Vier Astronauten sollen die nächste Mondlandung vorbereiten und Tests in der Erdumlaufbahn durchführen | Frage von Paul: „Warum sind die Adern blau, obwohl das Blut eigentlich rot ist?“ | Der Schäferhund Bruce war unfreiwillig Teil einer spektakulären Rettungsaktion auf hoher See |
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Zack Mini
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1