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ZIB KiDS vom 11.06.2026

ORF1Staffel 1Folge 614vom 11.06.2026
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Folge 614: ZIB KiDS vom 11.06.2026

6 Min.Folge vom 11.06.2026

Die Wiener Elternvertretung möchte, dass die Ferien gekürzt werden | Die Fußball‑WM bringt viel Kritik, weil die Tickets so teuer sind und das Reisen zwischen den Stadien nicht gut für die Umwelt ist | Vier Astronauten sollen die nächste Mondlandung vorbereiten und Tests in der Erdumlaufbahn durchführen | Frage von Paul: „Warum sind die Adern blau, obwohl das Blut eigentlich rot ist?“ | Der Schäferhund Bruce war unfreiwillig Teil einer spektakulären Rettungsaktion auf hoher See |

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