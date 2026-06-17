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ZIB Zack Mini
Folge 618: ZIB KiDS vom 17.06.2026
7 Min.Folge vom 17.06.2026
In Salzburg haben Schülerinnen und Schüler das erste Match der österreichischen Nationalmannschaft gegen Jordanien im Turnsaal angeschaut | In Frankreich gibt es derzeit ein G7-Gipfeltreffen, bei dem verschiedene Präsidenten und Regierungschefs aus verschiedenen Ländern gemeinsam Probleme aus aller Welt besprechen | Bei Gerlinde aus dem Burgenland ist ein Meteorit im Garten gelandet und hat ein Loch in das Dach der Terrasse gebohrt | Frage von Anika: "Wie sind die ersten Menschen entstanden?" | Sommerbilder von Leonie, Hannah und Elina
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Copyrights:© Season 1: ORF 1