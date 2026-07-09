ZIB KiDS vom 09.07.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB Zack Mini
Folge 631: ZIB KiDS vom 09.07.2026
11 Min.Folge vom 09.07.2026
In Frankreich, Spanien und Portugal kämpften Einsatzkräfte gegen das Feuer | Fußball-WM: Warum eine Rote Karte weltweit für Aufregung sorgt | Frage von Juni: Wie sind Flaggen entstanden? | Wöchentlicher Studio-Talk bei "ZIB KIDS:REDE" im Sommer mit Expert:innen | ZIB-Talk über das Thema "Ferien" | Klagenfurt: Filmprojekt in der Volksschule Annabichl entstanden | Ferienzeit ist Hobbyzeit: Ideen zum Ausprobieren
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Copyrights:© Season 1: ORF 1