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ZIB KiDS vom 09.07.2026

ORF1Staffel 1Folge 631vom 09.07.2026
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Folge 631: ZIB KiDS vom 09.07.2026

11 Min.Folge vom 09.07.2026

In Frankreich, Spanien und Portugal kämpften Einsatzkräfte gegen das Feuer | Fußball-WM: Warum eine Rote Karte weltweit für Aufregung sorgt | Frage von Juni: Wie sind Flaggen entstanden? | Wöchentlicher Studio-Talk bei "ZIB KIDS:REDE" im Sommer mit Expert:innen | ZIB-Talk über das Thema "Ferien" | Klagenfurt: Filmprojekt in der Volksschule Annabichl entstanden | Ferienzeit ist Hobbyzeit: Ideen zum Ausprobieren

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