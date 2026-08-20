ZIB KiDS vom 20.08.2026 vom 20.08.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB Zack Mini
Folge 637: ZIB KiDS vom 20.08.2026 vom 20.08.2026
11 Min.Folge vom 20.08.2026
KI-Brillen: Cool – oder gefährlich? | Frage von zwei Schülerinnen der Brucknerschule: Wie funktionieren Brillen? | Warum Waldbrände so schwer zu löschen sind | ZIB KiDS Rede! zum Thema Handys und Laptops in der Schule | 18-Jähriger findet Schatz in Belgien
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Copyrights:© Season 1: ORF 1