Zigby, das Zebra
Folge 21: Zigby und das Einhorn
11 Min.Folge vom 14.01.2026
Löwe Leonhard hat in einer Geschichte etwas von einem Einhorn gehört. Unbedingt möchte er wissen, ob es solche Tiere wirklich gibt. Er legt sich mit Zigby, McMeer und Bertie in einem Versteck auf die Lauer. Sie warten – und warten vergeblich. Kein Einhorn lässt sich blicken. Wie wäre es, nach dem scheuen Tier an Vollmond Ausschau zu halten? So jedenfalls steht es im Märchenbuch. Doch auch dieser Trick ist nicht von Erfolg gekrönt. Könnte vielleicht eine gemeinsame Beschwörung helfen, dass endlich ein Einhorn erscheint? Die Freunde probieren es! Sie probieren alles! Doch Leonhards große Erwartung wird nicht erfüllt. Was also tun?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zigby, das Zebra
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Animation, Comedy
Altersfreigabe:
0