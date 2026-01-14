Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zigby und das Geschenk
Studio 100 International
Staffel 1
Folge 25
vom 14.01.2026
11 Min.
Folge vom 14.01.2026

Celine hat Geburtstag, doch Zigbys Geburtstagsgeschenk, eine Torte, hat Vielfraß McMeer gerade eben schon versehentlich aufgefuttert. Was also könnte man Celine, dem Nilpferdmädchen, Schönes schenken? Zigby fällt nichts ein. Sehr wohl könnten er, Mc Meer und Bertie aber auf das Bild achtgeben, dass Flamingo Vicky für Celine gemalt hat. Schon beginnen allerdings die Katastrophen. Denn Zigby und seine beiden Kumpels bringen es – unbeabsichtigt – aber konsequent fertig, das Bild binnen kürzester Zeit zu ruinieren. Jetzt ist guter Rat teuer. Wie, um Himmels Willen, können sie das Bild wieder in den Ursprungzustand zurückversetzen?

Studio 100 International
