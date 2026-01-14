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Zigby, das Zebra

Zigby und die Jumbiefrucht

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 28vom 14.01.2026
Zigby und die Jumbiefrucht

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Zigby, das Zebra

Folge 28: Zigby und die Jumbiefrucht

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Es gibt eine Pflanze auf unserer tropischen Insel, die nur alle hundert Jahre einmal eine einzige Frucht trägt. Clem behauptet, dass diese Frucht ganz wunderbar schmeckt. Natürlich wollen alle Tierkinder, angefangen von Zigby bis hin zu dem kleinen Löwen Laurence, diesen außergewöhnlichen Geschmack probieren. Doch die Frucht ist klein, sie würde wahrscheinlich nicht für alle langen. Die Mannschaft der Blauen soll deswegen gegen die Mannschaft der Gelben spielen. Wer gewinnt, darf kosten! Ehrlich gesagt wäre es Zigby allerdings viel lieber, wenn alle zusammen eine Mannschaft aus Grünen bilden und gemeinsam kosten dürften.

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