Zigby, das Zebra
Folge 32: Zigbys Wunderblumen
11 Min.Folge vom 14.01.2026
In einer Grotte wachsen so wunderschöne Blumen, dass keiner der Freunde auf der tropischen Insel widerstehen kann: jeder holt sich ein paar davon nach Hause, um sich daran zu freuen. Doch leider vertragen die Blumen den Standortwechsel über-haupt nicht. Schon nach einem Tag lassen sie die Köpfe hängen. Nun ist guter Rat teuer. Was hilft? Sonne? Schatten? Etwas zu essen für die Blumen? Erst ganz lang-sam gewinnt die Einsicht Raum, dass die Blumen nur in der Grotte und an keinem anderen Ort der Insel so schön und bunt blühen wie zuvor.
Genre:Kinder, Animation, Comedy
Altersfreigabe:
0