Zigby, das Zebra

Zigbys Waschtag

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 33vom 14.01.2026
Zigbys Waschtag

Zigby, das Zebra

Folge 33: Zigbys Waschtag

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Zigby ist gerade dabei, alle seine Latzhosen zu waschen. Doch hat er nicht was vergessen? Wollte er heute nicht mit Bertie und McMeer ein Picknick machen? Als seine beiden Freunde ihn freudestrahlend abholen wollen, muss er sie enttäuschen. Sämtliche Hosen sind gewaschen, aber noch lange nicht trocken. Unmöglich, eine von ihnen jetzt anzuziehen. Es sei denn, irgendwer hat eine gute Idee, die Hosen blitzschnell zu trocknen. Doch alle Ideen gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Hose. Der Wind bläst die Kleidungsstücke weg und verteilt sie über die ganze Insel. Das Picknick rückt in immer weitere Ferne!

