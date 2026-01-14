Zigby, das Zebra
Folge 34: Zigbys Band
Zigby ist Feuer und Flamme für seine neue Idee: er möchte zusammen mit Bertie und McMeer eine Band gründen und für alle Dschungelkinder ein Konzert geben. Er selbst spielt Flöte, Bertie bläst auf einem Kamm – bloß McMeer hat kein Instrument. Und die Instrumente, die sich der Freund in aller Eile zusammenbastelt, taugen entweder nichts, oder er kann sie nicht spielen. Was tun? Der Termin des Konzertes lässt sich nicht verschieben, und die Erwartungen, die das Publikum an die Band stellt, sind hoch. Glücklicher Weise kommt der Zufall zu Hilfe. Denn McMeer erweist sich plötzlich als der ideale Schlagzeuger, und so steht dem Konzert nichts mehr im Wege.
