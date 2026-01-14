Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zigby, das Zebra

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 47vom 14.01.2026
11 Min.Folge vom 14.01.2026

Laurence möchte so gerne Geschichten vorgelesen bekommen. Doch es scheint so, als würde der kleine Löwe schon alle Geschichten kennen. Es gibt nichts Neues mehr! Also entschließt sich Zigby, selbst eine Geschichte zu erfinden und fordert alle seine Freunde auf, ihm dabei zu helfen. Herauskommen tut dabei nichts. Denn was den Inselbewohner einfällt, das ist entweder ziemlich langweilig oder aber es steht alles längst schon so oder so ähnlich in irgendeinem Märchenbuch. Zigby braucht unbedingt etwas, was es vorher noch nicht gab. Und Zigby wäre nicht das gestreifte Zebra mit den tollen Ideen, wenn ihm am Ende nichts einfiele.

