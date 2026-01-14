Zigbys schlaflose NachtJetzt kostenlos streamen
Zigby, das Zebra
Folge 50: Zigbys schlaflose Nacht
Zigby liegt im Bett und kann nicht schlafen. Der Wasserhahn in der Küche tropft dermaßen laut, dass unser Zebra kein Auge zu drücken kann. Was bleibt ihm also anderes übrig, als bei Bertie um Unterschlupf für die Nacht zu bitten. Doch Berties Nest aus Stöckchen und Ästchen erweist sich als einigermaßen unbequem, und so sind es jetzt schon zwei, die mitten in der Nacht bei McMeer auftauchen und um ein Bett zum schlafen bitten. Drei Jungs aber im gleichen Bett? Das geht nicht gut. Denn kaum dreht sich einer von ihnen von einer Seite auf die anderen, da fehlt es einem anderen schon heftig an Platz und er purzelt kopfüber aus dem Bett heraus. Was also tun? Wie und wo können die Freunde denn bloß ein ruhiges Plätzchen finden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick