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Zoey 101

NickelodeonStaffel 1Folge 2vom 24.05.2026
Zoey zieht aus

Zoey zieht ausJetzt kostenlos streamen

Zoey 101

Folge 2: Zoey zieht aus

22 Min.Folge vom 24.05.2026

Zoey hat von den Mitbewohnerinnen ihres Zimmers die Nase voll. Dana und Nicole müssen ständig streiten, deshalb zieht Zoey um. Ihre neue Mitbewohnerin heißt Quinn und ist ein derartig seltsamer Mensch, dass sich Zoey schon bald zu Dana und Nicole zurücksehnt. Doch sie will Quinns Gefühle nicht verletzen und gibt vor, ihre neue Wohnsituation wäre OK. Als Quinn ganz offen fragt, ob es nicht besser wäre, wenn Zoey wieder auszieht, packt sie ihre Sachen und kehrt reumütig zu ihren Freundinnen zurück.

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