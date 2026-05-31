Staffel 2Folge 1vom 31.05.2026
Zurück an der P.C.A.Jetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 1: Zurück an der P.C.A.
23 Min.Folge vom 31.05.2026
Nach den Ferien bekommen Zoey und Nicole eine neue Mitbewohnerin: Gothic-Girl Lola hat eine Vorliebe für Geisterbeschwörungen und pierct sich auch schon mal selbst die Zunge, um Geld zu sparen. Zoey und Lola ist das ein bisschen zu extrem. Aber einfach hinauswerfen können sie Lola ja nicht. Auch Michael und Chase haben Ärger mit ihrem Mitbewohner: Logan hat eine brandneue Stereoanlage bekommen und lässt sie rund um die Uhr laufen. Michael und Chase sehen nur eine Chance, der Dauerdröhnung zu entkommen: Sie kampieren vor der Schule und planen die Rückeroberung ihres Zimmers...
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Alle Staffeln im Überblick
Zoey 101
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany