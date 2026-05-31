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Zoey 101

NickelodeonStaffel 2Folge 2vom 31.05.2026
Vergrabene Geheimnisse

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Zoey 101

Folge 2: Vergrabene Geheimnisse

22 Min.Folge vom 31.05.2026

Zoeys Klasse bereitet ein ungewöhnliches Projekt vor: Jeder Schüler steuert einen persönlichen Gegenstand für eine Zeitkapsel bei, die vor der Schule vergraben werden soll. Erst in 20 Jahren wollen sich alle Beteiligten wieder versammeln, um die Kapsel zu heben. Zoey nimmt eine Videobotschaft auf, in der sie sich auch über ihre Freunde äußert. Als Chase Wind davon bekommt, will er unbedingt wissen, was Zoey über ihn zu sagen hat. Doch die schweigt eisern - und Chase greift schließlich vor lauter Neugier zur Schaufel, um der Zeitkapsel vorzeitig zu Leibe zu rücken...

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