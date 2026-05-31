Staffel 2Folge 2vom 31.05.2026
Vergrabene GeheimnisseJetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 2: Vergrabene Geheimnisse
22 Min.Folge vom 31.05.2026
Zoeys Klasse bereitet ein ungewöhnliches Projekt vor: Jeder Schüler steuert einen persönlichen Gegenstand für eine Zeitkapsel bei, die vor der Schule vergraben werden soll. Erst in 20 Jahren wollen sich alle Beteiligten wieder versammeln, um die Kapsel zu heben. Zoey nimmt eine Videobotschaft auf, in der sie sich auch über ihre Freunde äußert. Als Chase Wind davon bekommt, will er unbedingt wissen, was Zoey über ihn zu sagen hat. Doch die schweigt eisern - und Chase greift schließlich vor lauter Neugier zur Schaufel, um der Zeitkapsel vorzeitig zu Leibe zu rücken...
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Alle Staffeln im Überblick
Zoey 101
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany