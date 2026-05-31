Staffel 2Folge 3vom 31.05.2026
Die WahlJetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 3: Die Wahl
23 Min.Folge vom 31.05.2026
An der Pacific Coast Academy stehen die Klassensprecherwahlen bevor, und ausgerechnet Zoey und Chase treten gegeneinander an. Die beiden schwören sich zwar, dass das keine Auswirkungen auf ihre Freundschaft haben soll - aber da ist auch noch Logan. Der würde einfach alles tun, damit Chase gewinnt. Dabei schreckt er weder vor Bestechung noch vor übler Nachrede zurück, um Zoey Stimmen abzujagen. Chase beschließt, dieses üble Spiel zu beenden und sich in einem Spot im Schulsender selbst als unfähig zu denunzieren...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zoey 101
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany