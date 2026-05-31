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Zoey 101

NickelodeonStaffel 2Folge 3vom 31.05.2026
Die Wahl

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Zoey 101

Folge 3: Die Wahl

23 Min.Folge vom 31.05.2026

An der Pacific Coast Academy stehen die Klassensprecherwahlen bevor, und ausgerechnet Zoey und Chase treten gegeneinander an. Die beiden schwören sich zwar, dass das keine Auswirkungen auf ihre Freundschaft haben soll - aber da ist auch noch Logan. Der würde einfach alles tun, damit Chase gewinnt. Dabei schreckt er weder vor Bestechung noch vor übler Nachrede zurück, um Zoey Stimmen abzujagen. Chase beschließt, dieses üble Spiel zu beenden und sich in einem Spot im Schulsender selbst als unfähig zu denunzieren...

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