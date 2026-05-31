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Zoey 101

NickelodeonStaffel 2Folge 5vom 31.05.2026
Kampf der Roboter

Kampf der RoboterJetzt kostenlos streamen

Zoey 101

Folge 5: Kampf der Roboter

23 Min.Folge vom 31.05.2026

Zoey hat Ärger mit drei arroganten Computerfreaks - die glauben nämlich, ständig mit ihrem "überlegenen" Wissen prahlen zu müssen. Um den Eierköpfen zu beweisen, dass sie nicht unschlagbar sind, fordert Zoey sie heraus: Beim Roboter-Kampfwettbewerb will sie mit ihrer eigenen Maschine gegen die der Freaks antreten. Zu dumm, dass weder Zoey noch ihre Freunde auch nur den blassesten Schimmer vom Roboterbau haben. Kurzerhand rekrutieren sie die smarte, aber etwas eigenbrötlerische Quinn als Chefkonstrukteurin. Endlich scheint dem Bau des ultimativen Kampfroboters nichts mehr im Wege zu stehen. Doch Logan kann's mal wieder nicht lassen: Er macht sich über Quinn lustig, die daraufhin den Dienst quittiert...

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