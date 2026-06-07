Staffel 2Folge 9vom 07.06.2026
MenschenauktionJetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 9: Menschenauktion
23 Min.Folge vom 07.06.2026
Das "Sushi Rox" ist ausgebrannt. Nun wird für die Renovierung dringend Geld benötigt. Da hat Zoey eine Idee: Wie wäre es, wenn man eine "Menschenauktion" ins Leben riefe, um auf diese Weise Geld für die Renovierung der Sushi Bar aufzutreiben. Coach Keller ersteigert Michael und Chase, und Logan engagiert Zoey, Lola und Nicole als seine persönlichen Cheerleader. Doch das ist erst der Anfang. Auf die Kids wartet noch eine Menge Arbeit, bis das "Sushi Rox" endlich wieder eröffnet werden kann...
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Zoey 101
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany