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Zoey 101

NickelodeonStaffel 3Folge 10vom 21.06.2026
Ringen

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Zoey 101

Folge 10: Ringen

23 Min.Folge vom 21.06.2026

Pech für Zoey: Durch eine Reihe dummer Zufälle landet sie in der Ringermannschaft der Schule. Weil sie dort das einzige Mädchen ist, lässt sie der Coach zwar wochenlang trainieren, aber nie kämpfen. Als 'Wiedergutmachung' will er sie aber immerhin bei der bevorstehenden Landesmeisterschaft aufstellen. Dumm nur, dass sie dort gegen ein wahres Ringer-Monster antreten muss.

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