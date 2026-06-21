Staffel 3Folge 13vom 21.06.2026
Michael liebt LisaJetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 13: Michael liebt Lisa
23 Min.Folge vom 21.06.2026
Michael hat sich in seine Mitschülerin Lisa verliebt. Da er entsetzlich nervös ist, passieren ihm jedes Mal Missgeschicke, wenn er mit ihr spricht. Zoey entschließt sich, Michael ein wenig unter die Arme zu greifen. Sie lädt Lisa zu einer Talentveranstaltung ein, auf der Michael singen wird. Kann er Lisa hier endlich becircen - oder macht ihm seine Nervosität wieder einen Strich durch die Rechnung?
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Alle Staffeln im Überblick
Zoey 101
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany