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Zoey 101

NickelodeonStaffel 4Folge 1vom 05.07.2026
Coco wird gefeuert

Coco wird gefeuertJetzt kostenlos streamen

Zoey 101

Folge 1: Coco wird gefeuert

23 Min.Folge vom 05.07.2026

Weil Chase für ein halbes Jahr nach England gezogen ist, sollen Michael und Logan einen neuen Zimmergenossen bekommen. Um das zu verhindern, laufen die beiden zu kreativer Höchstform auf. Sie basteln eine Puppe von Chase und täuschen so vor, ihr Zimmergenosse sei immer noch da. Ob das gut gehen wird? Auch bei den Mädchen kommt es zu einigen Veränderungen: Coco wird von Rektor Rivers gefeuert und durch eine neue Betreuerin ersetzt. Dummerweise stellt sich schon bald heraus, dass diese eine Kleptomanin ist.

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