Staffel 4Folge 1vom 05.07.2026
Coco wird gefeuertJetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 1: Coco wird gefeuert
23 Min.Folge vom 05.07.2026
Weil Chase für ein halbes Jahr nach England gezogen ist, sollen Michael und Logan einen neuen Zimmergenossen bekommen. Um das zu verhindern, laufen die beiden zu kreativer Höchstform auf. Sie basteln eine Puppe von Chase und täuschen so vor, ihr Zimmergenosse sei immer noch da. Ob das gut gehen wird? Auch bei den Mädchen kommt es zu einigen Veränderungen: Coco wird von Rektor Rivers gefeuert und durch eine neue Betreuerin ersetzt. Dummerweise stellt sich schon bald heraus, dass diese eine Kleptomanin ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zoey 101
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 4, Season 4: Nickelodeon Germany