Staffel 4Folge 11vom 12.07.2026
Michaels Achterbahn-PhobieJetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 11: Michaels Achterbahn-Phobie
23 Min.Folge vom 12.07.2026
Im Physikunterricht fährt Zoey mit ihrer Klasse in einen Freizeitpark, um sich auf einer Achterbahn zu vergnügen: Die Schüler sollen nämlich am eigenen Leib die enormen Kräfte von Beschleunigung und Gravitation spüren. Alle sind begeistert, nur bei Michael kommt keine Freude auf. Er hat mit Höhenangst und Schwindelgefühlen zu kämpfen und traut sich nicht mitzufahren. Ob seine Freunde ihm helfen können, seine Achterbahn-Panik zu überwinden?
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Alle Staffeln im Überblick
Zoey 101
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 4, Season 4: Nickelodeon Germany