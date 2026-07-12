Staffel 4Folge 12vom 12.07.2026
Zoey auf der Suche (1)Jetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 12: Zoey auf der Suche (1)
23 Min.Folge vom 12.07.2026
Das Ende des Schuljahres steht bevor - und damit auch der alljährliche Abschlussball! Zoey hat beschlossen, die Ferien in Maui zu verbringen. James würde gerne mitkommen, aber als er Zoey danach fragt, reagiert sie wenig enthusiastisch. Zeichnet sich etwa eine Beziehungskrise zwischen den beiden ab?
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Zoey 101
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 4, Season 4: Nickelodeon Germany