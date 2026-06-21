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Zoey 101

NickelodeonStaffel 4Folge 17vom 21.06.2026
Der Feueralarm

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Zoey 101

Folge 17: Der Feueralarm

22 Min.Folge vom 21.06.2026

Logan versetzt seine Freunde mit einem neuen Horrorfilm in Angst und Schrecken. Dustin gerät derart in Panik, dass er sich Hals über Kopf in den Mädchentrakt flüchtet. Bei den Jungs braut sich derweil schon neues Unheil zusammen: Mitten in der Nacht schrillt der Feueralarm. Von Rauch und Flammen jedoch keine Spur! Als sich dieses Spiel in den folgenden Stunden noch mehrmals wiederholt, glauben die meisten an einen schlechten Scherz - bis Logan herausfindet, wer wirklich für die Fehlalarme verantwortlich ist.

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