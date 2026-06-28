Staffel 4Folge 21vom 28.06.2026
Der Kunde der WocheJetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 21: Der Kunde der Woche
23 Min.Folge vom 28.06.2026
An der PCA wird ein großer Tanzwettbewerb veranstaltet. Zoey möchte zwar gerne mitmachen, doch die Suche nach dem passenden Tanzpartner gestaltet sich ausgesprochen schwierig. Ihr bester Freund Chase ist leider alles andere als ein begnadeter Tänzer. Da trifft es sich gut, dass Lola ihr Gene vorstellt, der mit seinen göttlichen Dancemoves selbst John Travolta in 'Saturday Night Fever' als aussehen lässt. Gene ist auch gerne bereit, mit Zoey an dem Wettbewerb teilzunehmen. Aber dann hat er ausgerechnet am entscheidenden Abend einen Unfall - an dem Chase nicht ganz unschuldig ist.
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Zoey 101
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Nickelodeon Germany