Das GerüchtJetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 3: Das Gerücht
Michael und Logan erfahren, dass sie einen neuen Mitbewohner namens James bekommen. Sehr zu Logans Ärger entpuppt sich dieser als liebenswürdiger, gutaussehender Mädchenschwarm. Logan droht vor Eifersucht zu platzen und setzt das Gerücht in die Welt, dass James und Zoey ein Paar sind - was das Interesse der anderen Mädchen an James auch tatsächlich dämpft. Als Michael und Logan dann auch noch James aus dem Zimmer ekeln, meldet sich bei Michael aber doch das schlechte Gewissen. Auch für Logan erweisen sich die Behauptungen über Zoey und James als Bumerang: Denn als allmählich klar wird, wer die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht hat, gerät Logan bei seinen Mitschülern unter Druck.
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