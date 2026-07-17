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Zoom - Der weiße Delfin
Folge 122: Zoom - Der weiße Delfin: Das Wettrennen
13 Min.Folge vom 17.07.2026
Beim gemeinsamen Tauchen mit Zoom findet Yann eine verletzte Schildkröte. Offenbar ist sie mit einem Schiff kollidiert. Wie sich rasch zeigt, ist ein rücksichtloser Jet-Ski-Fahrer Schuld an der Verletzung. Als sich dieser gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder dann auch noch lustig über die Holzboote macht, die der Inselbevölkerung traditionellerweise für Fährdienste zur Verfügung stehen, ist der Bogen für Yann endgültig überspannt. Gemeinsam mit Auru fordert er die beiden Angeber zu einem Kräftemessen heraus. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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