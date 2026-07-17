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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Das Wettrennen

ORF KidsStaffel 1Folge 122vom 17.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Das Wettrennen

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 122: Zoom - Der weiße Delfin: Das Wettrennen

13 Min.Folge vom 17.07.2026

Beim gemeinsamen Tauchen mit Zoom findet Yann eine verletzte Schildkröte. Offenbar ist sie mit einem Schiff kollidiert. Wie sich rasch zeigt, ist ein rücksichtloser Jet-Ski-Fahrer Schuld an der Verletzung. Als sich dieser gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder dann auch noch lustig über die Holzboote macht, die der Inselbevölkerung traditionellerweise für Fährdienste zur Verfügung stehen, ist der Bogen für Yann endgültig überspannt. Gemeinsam mit Auru fordert er die beiden Angeber zu einem Kräftemessen heraus. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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