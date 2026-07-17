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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Korallen in Gefahr

ORF KidsStaffel 1Folge 123vom 17.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Korallen in Gefahr

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 123: Zoom - Der weiße Delfin: Korallen in Gefahr

13 Min.Folge vom 17.07.2026

Yann und Auru stoßen bei einem gemeinsamen Tauchgang auf merkwürdig bleiche Korallen. Sie bringen sie zu Patrick, der rasch herausfindet, was diese seltsame Veränderung verursacht hat: Offenbar sind die Korallen mit Zyanid in Berührung gekommen. Für gewöhnlich benutzen Ganoven Zyanid, um seltene Fische zu betäuben und an Aquarien zu verkaufen. Dabei werden aber auch Korallen und andere Meereslebewesen in Mitleidenschaft gezogen. Auch Zoom geht es auf einmal gar nicht gut. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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