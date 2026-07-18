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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Ein seltsamer Ton

ORF KidsStaffel 1Folge 124vom 18.07.2026
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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 124: Zoom - Der weiße Delfin: Ein seltsamer Ton

13 Min.Folge vom 18.07.2026

Bei einem Tauchgang nahe dem tiefen 'Blauen Loch' dringt plötzlich ein blubberndes Geräusch an Yanns Ohr. Der Schamane Ramana und die übrigen Inselbewohner sind fest davon überzeugt, dass der seltsame Ton von einer legendären Riesenkrake stammt, die in der Unterwasserhöhle haust. Niemand darf sie stören, denn das würde den Zorn der göttlichen Krake heraufbeschwören. Onkel Patrick bevorzugt jedoch, eine wissenschaftliche Erklärung für das Phänomen zu finden und macht sich an dessen Erkundung. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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