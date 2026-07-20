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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Papa Tuanaku geht baden

ORF KidsStaffel 1Folge 126vom 20.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Papa Tuanaku geht baden

Zoom - Der weiße Delfin: Papa Tuanaku geht badenJetzt kostenlos streamen

Zoom - Der weiße Delfin

Folge 126: Zoom - Der weiße Delfin: Papa Tuanaku geht baden

13 Min.Folge vom 20.07.2026

Ein großes Wettschwimmen steht bevor. Auru wird die Ehre zuteil, dort sein Dorf zu vertreten. Als er sich verletzt und ausfällt, erwarten alle, dass Aurus Vater, der Dorfvorsteher Tuanaku, diese wichtige Aufgabe übernimmt, war er doch einst der weltbeste Schwimmer! Zufällig kommt Yann allerdings dahinter, dass Papa Tuanaku ein peinliches Geheimnis hat: Seine Erfolge sind erschwindelt. Er kann gar nicht schwimmen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin

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