Zoom - Der weiße Delfin: Papa Tuanaku geht badenJetzt kostenlos streamen
Zoom - Der weiße Delfin
Folge 126: Zoom - Der weiße Delfin: Papa Tuanaku geht baden
13 Min.Folge vom 20.07.2026
Ein großes Wettschwimmen steht bevor. Auru wird die Ehre zuteil, dort sein Dorf zu vertreten. Als er sich verletzt und ausfällt, erwarten alle, dass Aurus Vater, der Dorfvorsteher Tuanaku, diese wichtige Aufgabe übernimmt, war er doch einst der weltbeste Schwimmer! Zufällig kommt Yann allerdings dahinter, dass Papa Tuanaku ein peinliches Geheimnis hat: Seine Erfolge sind erschwindelt. Er kann gar nicht schwimmen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zoom - Der weiße Delfin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids