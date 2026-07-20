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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Der Tiki der Zwietracht

ORF KidsStaffel 1Folge 127vom 20.07.2026
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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 127: Zoom - Der weiße Delfin: Der Tiki der Zwietracht

13 Min.Folge vom 20.07.2026

Yann und Auru finden in einer Grotte ein Jade-Tiki. Als zwei den Tiki berühren, verändert sich plötzlich ihre Gemütsverfassung. Lautstark beginnen sie zu streiten. Dorfschamane Ramana kennt den Grund: Auf dem Tiki lastet ein Fluch. Jeder, der ihn berührt, wird angriffslustig. Um den bösen Zauber zu beenden, benötigt Ramana die Truhe, in der der Tiki versteckt war. Doch ihre Beschaffung erfordert Teamarbeit zwischen den beiden Streithähnen Yann und Auru. Auf schnellstem Weg sollten sie sich wieder vertragen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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