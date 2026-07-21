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Zoom - Der weiße Delfin
Folge 128: Zoom - Der weiße Delfin: Der beste Surfer
13 Min.Folge vom 21.07.2026
Yann, Auru und Timeti wollen als Team gemeinsam am Surfwettbewerb Heatopuu teilnehmen. Weil Patrick seinen Neffen angesichts der zu erwartenden hohen Wellen aber für noch nicht wettbewerbsfähig hält, verbietet er Yann die Teilnahme. Timeti wiederum soll ihrer Mutter im Restaurant helfen. Als Auru von Ramanas Vorsehung erfährt, scheint schließlich auch er kalte Füße zu bekommen. Angeblich wird der beste Surfer im Dorf beim Wettbewerb morgen in große Gefahr geraten. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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