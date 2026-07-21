Zoom - Der weiße Delfin: Schnelle Krabben und ein BeilJetzt kostenlos streamen
Zoom - Der weiße Delfin
Folge 129: Zoom - Der weiße Delfin: Schnelle Krabben und ein Beil
13 Min.Folge vom 21.07.2026
Oh nein, was für eine Katastrophe! Entsetzt bemerkt Dorfschamane Ramana, dass der Toki Poutangata verschwunden ist. Ohne dieses heilige Beil ist die Insel nicht mehr vor bösen Geistern geschützt und droht unterzugehen. Aufgergt beauftragt Ramana Yann und Auru, den Toki schnellstens wiederzufinden. Unbemerkt geht die kleine Marina währenddessen einer eigenen, vielversprechenden Spur nach. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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