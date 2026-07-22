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Zoom - Der weiße Delfin
Folge 130: Zoom - Der weiße Delfin: Eine wilde Fahrt
13 Min.Folge vom 22.07.2026
Papa Tuanaku will in einer Woche seinen Schiffsführerschein machen. Damit er noch etwas Praxis sammelt, nimmt ihn Onkel Patrick zu einer Übungsfahrt mit. Yann, Timeti und Auru wollen inzwischen Unterwasserfotos machen, als sie plötzlich Hilferufe hören. Sie kommen von einer riesigen Jacht. Als sich die Hilfeschreie als Fehlalarm herausstellen, setzt Auru die Jacht ungewollt in Bewegung und rast damit auf sein eigenes Dorf zu. Sie aus eigener Kraft zu stoppen, entpuppt sich jedoch als unmöglich! Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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