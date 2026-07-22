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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Der Hochzeitstag

ORF KidsStaffel 1Folge 131vom 22.07.2026
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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 131: Zoom - Der weiße Delfin: Der Hochzeitstag

13 Min.Folge vom 22.07.2026

Papa Tuanaku hat den Hochzeitstag vergessen. Tapuna ist deswegen sehr gekränkt und streitet sich mit ihrem Mann. Um eine Versöhnung herbeizuführen, organisieren Yann, Auru und Timeti daraufhin ein romantisches Abendessen auf einer verlassenen Insel für die beiden. Als die drei Tapuna und Papa Tuanaku am nächsten Tag abholen wollen, erwartet sie allerdings eine böse Überraschung. Bildquelle: ORF/ZDF/Media Valley/ Marzipan Films/

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