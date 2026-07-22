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Zoom - Der weiße Delfin
Folge 131: Zoom - Der weiße Delfin: Der Hochzeitstag
13 Min.Folge vom 22.07.2026
Papa Tuanaku hat den Hochzeitstag vergessen. Tapuna ist deswegen sehr gekränkt und streitet sich mit ihrem Mann. Um eine Versöhnung herbeizuführen, organisieren Yann, Auru und Timeti daraufhin ein romantisches Abendessen auf einer verlassenen Insel für die beiden. Als die drei Tapuna und Papa Tuanaku am nächsten Tag abholen wollen, erwartet sie allerdings eine böse Überraschung. Bildquelle: ORF/ZDF/Media Valley/ Marzipan Films/
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