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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Der Sonnenfänger

ORF KidsStaffel 1Folge 132vom 23.07.2026
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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 132: Zoom - Der weiße Delfin: Der Sonnenfänger

13 Min.Folge vom 23.07.2026

Das Fest zu Ehren des Halbgotts Maui, auch Sonnenfänger genannt, steht vor der Tür. Weil Papa Tuanaku auf eine Konferenz muss, soll sein Sohn Auru die Feier organisieren, ist damit aber ziemlich überfordert. Gestresst bevormundet er alle. Um Feuerwerkskörper und eine Tischdecke für das festliche Buffet zu besorgen, fliegen Yann und Timeti mit Jack in die Stadt. Auf dem Rückweg beginnt jedoch plötzlich der Motor zu streiken und die drei müssen notlanden. Mitten auf dem Meer sitzen sie mutterseelenallein fest. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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