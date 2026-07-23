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Zoom - Der weiße Delfin
Folge 132: Zoom - Der weiße Delfin: Der Sonnenfänger
13 Min.Folge vom 23.07.2026
Das Fest zu Ehren des Halbgotts Maui, auch Sonnenfänger genannt, steht vor der Tür. Weil Papa Tuanaku auf eine Konferenz muss, soll sein Sohn Auru die Feier organisieren, ist damit aber ziemlich überfordert. Gestresst bevormundet er alle. Um Feuerwerkskörper und eine Tischdecke für das festliche Buffet zu besorgen, fliegen Yann und Timeti mit Jack in die Stadt. Auf dem Rückweg beginnt jedoch plötzlich der Motor zu streiken und die drei müssen notlanden. Mitten auf dem Meer sitzen sie mutterseelenallein fest. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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