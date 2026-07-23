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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Zahme Fische

ORF KidsStaffel 1Folge 133vom 23.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Zahme Fische

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 133: Zoom - Der weiße Delfin: Zahme Fische

13 Min.Folge vom 23.07.2026

Zoom und Yann entdecken eine leere Fischfuttertüte in der Bucht vor Tapuni. Das viele Futter hat eine Menge Fische angelockt - offenbar aus Kalkül, wie Onkel Patrick befürchtet. Weil die Fischer sich nicht anstrengen wollen, versuchen sie die Fische in großer Menge zu ködern. Doch dieses Anfüttern ist sehr schlecht für das Ökosystem. Die Fische werden dadurch zur leichten Beute, manche Arten können sogar aussterben. Erschrocken macht sich Yann sogleich auf die Suche nach dem Schuldigen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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