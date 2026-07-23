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Zoom - Der weiße Delfin
Folge 133: Zoom - Der weiße Delfin: Zahme Fische
13 Min.Folge vom 23.07.2026
Zoom und Yann entdecken eine leere Fischfuttertüte in der Bucht vor Tapuni. Das viele Futter hat eine Menge Fische angelockt - offenbar aus Kalkül, wie Onkel Patrick befürchtet. Weil die Fischer sich nicht anstrengen wollen, versuchen sie die Fische in großer Menge zu ködern. Doch dieses Anfüttern ist sehr schlecht für das Ökosystem. Die Fische werden dadurch zur leichten Beute, manche Arten können sogar aussterben. Erschrocken macht sich Yann sogleich auf die Suche nach dem Schuldigen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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