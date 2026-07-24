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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Ein Hotel auf der Insel

ORF KidsStaffel 1Folge 135vom 24.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Ein Hotel auf der Insel

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 135: Zoom - Der weiße Delfin: Ein Hotel auf der Insel

13 Min.Folge vom 24.07.2026

Gerade noch hat sich Yann wie im Paradies gewähnt, da folgt das böse Erwachen. Gemeinsam mit Timeti beobachtet er, wie ein Transportschiff die Nachbarinsel ansteuert. Ein kurzer Blick offenbart schließlich das ganze Drama: Die gesamte Insel ist eine einzige Baustelle! Van Krook will dort eine Residenz für Milliardäre errichten. Entgegen anderslautender Behauptungen bezweifelt Onkel Patrick allerdings, dass van Krooks Vorgehen rechtmäßig ist. Yann macht sich deshalb daran, die Besitzurkunde zu besorgen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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